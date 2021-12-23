Известие стало большим шоком для семьи, друзей и поклонников 34-летнего уроженцы Одессы Жоры Королева. Подробности сообщила экс-возлюбленная танцора и мать его дочери Анна Кузнецова в своем Instagram.

Последние 18 лет танцор жил в Польше, где быстро завоевал симпатию публики и жюри. Его скромность и профессионализм тоже восхищали партнеры, с которыми он танцевал.

Свободное время Жора Королев посвящал родным, много внимания уделял дочери. Юная Соня как раз ждала встречи с папой. Однако совместный обед не состоялся.

«Вчера скончался Жора Королев. Ему было всего 34 года, и, несмотря на то, что он многого добился, ему еще так много нужно было сделать ... Хотя наши пути разошлись много лет назад, он все еще был частью моей жизни как отец Сони. Гибель каждого человека - это большая трагедия. Вчера эта трагедия затронула семью, родственников и друзей Жоры, но в особенности она ударила по Соне, у которой были теплые и любящие отношения с отцом», - говорится в сообщении мамы девочки.

Тот день Жора Королев собирался провести с дочерью.

«Вчера Жора планировала отвезти Соню на несколько часов на прогулку и ужин... Но вместо долгожданной встречи с папой Соня услышала известие о его смерти... Папа за ней больше не приедет... Жестокий удар судьбы, особенно накануне Сочельника и 11-го дня рождения... Я видела и чувствовала отчаяние своего ребенка и могу только представить, какие тяжелые моменты переживают и родственники Жоры - его любимая Эвелина, мама Марина, сестра Каролина, друзья ... боль. Мы прощаемся с теплым, любящим человеком, полным страсти и мечтаний. Неординарная личность и большой талант. Жора останется в нашей памяти...», - написала Анна Кузнецова.

Причиной смерти молодого танцора называют воспаление сердечной мышцы.

Как пишет yavp.pl, Жора Королев родился в Одессе в 1987 году. Танцами он занимался с 8 лет. В 15 лет уехал в Германию, откуда в 2003 году переехал в Польшу. Королев имел высший международный "S" класс по латиноамериканским и стандартным танцам. Снялся в "Танцах со звездами" на TVN (2007-2008) и в "Танцах со звездами" на Polsat (2016-2017).

Также Жора Королев играл в популярных сериалах "Egzamin z życia" или "Pierwsza miłość", в программе "Jak oni śpiewają", в фільме "Kochaj i dance" и в сериалах "Niania" та "Ojciec Mateusz".

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