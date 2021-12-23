Аїда Ніколайчук після перемоги на проекті зникла з екранів, повідомляє Politeka.net. Артистка намагалася побудувати відносини з другим чоловіком, який був мотогонщик у Білорусі.

В результаті сім'я зірки жила на дві країни, і ніяк не могла домовитися, де нарешті залишитися жити. За словами Аїди Ніколайчук, вона чекала, коли чоловік зробить вибір.

Пізніше переможниця "Х-Фактор" завагітніла, але втратила дитину, що призвело в підсумку до остаточного розладу у відносинах.

З 2019 року артистка оголосила про те, що повертається на сцену. Зараз робота над записом пісень і хітів кипить. А нещодавно співачка оновила зачіску, сказавши, що новий стиль їй ближче, і пісень теж.

Також співачка активно веде свій Instagram, на неї вже підписалися 54,8 тисяч користувачів мережі.

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У нових сторіс Аїда Ніколайчук показала, як йде робота на студії звукозапису.

Також зірка засмутила повідомленням про свій день:

"Вам побажала гарного дня, а у мене сьогодні так со день", - написала співачка, не розкривши подробиці.

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