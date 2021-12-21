Как передает Politeka.net, Аида Николайчук прославилась как талантливая певица благодаря своей победе на шоу "Х-Фактор" в 2012 году. Тогда она начала записывать свои песни и выпустила альбом. Однако после этого несколько лет про неё ничего не было слышно, и уже в 2019-ом году она вновь продолжила свой творческий путь под псевдонимом AIDA.

Так, на этот раз победительница "Х-Фактора" опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Аида Николайчук в розовом топе с открытыми плечами позирует на камеру. Под снимком певица решила поделиться своим настроением перед праздниками.

"Доброе утро всем!) Я тут собираюсь по делам рабочим и не только… Предновогодняя суета, сами понимаете😉 Новогоднее настроение уже с вами?", — спросила Аида Николайчук.

Поклонники певицы оставили ей множество комментариев под фото: "Выглядишь превосходно", "Красивая", "Ты такая красивая. А у тебя такая сильная аура", "Вы прекрасно выглядите! 💖 С Рождеством, Аида!", "Отличного Рождества".

Ранее сообщалось, победительница "Х-Фактор" удивила изменениями во внешности, какой стала Аида Николайчук: "Год перемен"

Также, победительница "Х-Фактор" Николайчук, изменив внешность, расстроила поклонников новым клипом: "Опускаться с твоим то даром..."

Politeka рассказывала, победительница "Х-Фактор" Аида Николайчук вернулась на сцену с новой внешностью и песней: "Стало органично и..."