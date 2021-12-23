Победительница третьего сезона вокального шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук (AIDA) обновила стиль и рассказала, о своей неудаче, а также показала работу в студии звукозаписи.

Аида Николайчук после победы на проекте исчезла с экранов, сообщает Politeka.net. Артистка пыталась построить отношения со вторым мужем, который был мотогонщик в Беларуси.

В результате семья звезды жила на две страны, и никак не могла договориться, где наконец остаться жить. По словам Аиды Николайчук, она ждала, когда муж сделает выбор.

Позже победительница "Х-Фактор" забеременела, но потеряла ребенка, что привело в итоге к окончательному разладу в отношениях.

С 2019 года артистка объявила о том, что возвращается на сцену. Сейчас работа над записью песен и хитов кипит. А недавно певица обновила прическу, сказав, что новый стиль ей ближе, и песен тоже.

Также певица активно ведет свой Инстаграм, на нее уже подписались 54,8 тысяч пользователей Сети.

В новых сторис Аида Николайчук показала, как идет работа на студии звукозаписи.

Также звезда огорчила сообщением о своем дне:

"Вам пожелала хорошего дня, а у меня сегодня так се денек", - написала певица, не раскрыв подробности.

Напомним, победительница "Х-Фактор" Аида Николайчук вернулась на сцену с новой внешностью и песней

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