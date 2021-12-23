Аида Николайчук после победы на проекте исчезла с экранов, сообщает Politeka.net. Артистка пыталась построить отношения со вторым мужем, который был мотогонщик в Беларуси.
В результате семья звезды жила на две страны, и никак не могла договориться, где наконец остаться жить. По словам Аиды Николайчук, она ждала, когда муж сделает выбор.
Позже победительница "Х-Фактор" забеременела, но потеряла ребенка, что привело в итоге к окончательному разладу в отношениях.
С 2019 года артистка объявила о том, что возвращается на сцену. Сейчас работа над записью песен и хитов кипит. А недавно певица обновила прическу, сказав, что новый стиль ей ближе, и песен тоже.
Также певица активно ведет свой Инстаграм, на нее уже подписались 54,8 тысяч пользователей Сети.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
В лесу заметили необычную дыру, фото стало сенсацией в сети: словно портал в другой мир
Коммунальные неприятности свалились на Хименеса-Браво, судья "Мастер Шеф" в растерянности: "Друзья, помогите мне"
Жена "Холостяка" Добрынина заставила завидовать своим дорогущим подаркам "от Николая": "Я заслужила"
Закрытие пунктов вакцинации: в Минздраве срочно предупредили о новом графике
В новых сторис Аида Николайчук показала, как идет работа на студии звукозаписи.
Также звезда огорчила сообщением о своем дне:
"Вам пожелала хорошего дня, а у меня сегодня так се денек", - написала певица, не раскрыв подробности.
Напомним, победительница "Х-Фактор" Аида Николайчук вернулась на сцену с новой внешностью и песней
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук в белье поделилась своим настроением
Также Politeka писала, что победительница "Х-Фактора" Аида Николайчук поделилась болью утраты