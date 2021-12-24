Арсен Мірзоян з 2017 року офіційно одружений на дочці української легенди Ніни Матвієнко, співачці Тоні Матвієнко, передає Politeka.net.

Артист зізнався, що майбутня дружина йому сподобалася в 2011 році, коли вони брали участь в шоу "Голос країни". Співак був одружений, і виховував двох синів, Влада і Артема. Однак почуття до Матвієнко виявилися сильнішими і Арсен Мірзоян розлучитися.

У 2016 році у пари співаків на світ з'явилася дочка, Ніна. Здається, у сім'ї все добре, проте в Instagram Арсен Мірзоян останнім часом став публікувати песимістичні вірші, викликаючи чутки про розлад з Тонею Матвієнко.

В одному з нових постів йдеться про слова, які бувають важче валіз.

"Хороші вірші 👏 сподіваюся, вони незабаром стануть піснею 🎶", " сумно.... Нехай смуток у Вашому житті буде тільки на папері❤️", " які прекрасні рядки!...😍👏👏👏👏👏👏👏👏", "💥💥💥 Неймовірно!!! Сплеск емоцій! 💯 🤗 ❤ ️ ", "сьогодні вечір віршів, "на розрив"))) і мчить час, даремні надії... Я завжди так багато говорив... Мовчу, стрілу дістав, дарую на прощання)))", - написали користувачі Мережі.

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