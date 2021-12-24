Арсен Мирзоян с 2017 года официально женат на дочери украинской легенды Нины Матвиенко, певице Тоне Матвиенко, передает Politeka.net.

Артист признался, что будущая жена ему приглянулась в 2011 году, когда они принимали участие в шоу "Голос країни". Певец был женат, и воспитывал двух сыновей, Влада и Артема. Однако чувства к Матвиенко оказались сильнее и Арсен Мирзоян развелся.

В 2016 году у пары певцов на свет появилась дочь, Нина. Кажется, у семьи все хорошо, однако в Инстаграм Арсен Мирзоян последнее время стал публиковать пессимистические стихи, вызывая слухи о разладе с Тоней Матвиенко.

В одном из новых постов говорится о словах, которые бывают тяжелее чемоданов.

"Хорошие стихи 👏 Надеюсь, они вскоре станут песней 🎶", "Грустно.... Пусть грусть в вашей жизни будет только на бумаге ❤️", "Какие прекрасные строки!...😍👏👏👏👏👏👏👏👏", "💥💥💥 Невероятно!!! Всплеск эмоций! 💯🤗❤️", "сегодня вечер стихов, "на разрыв"))) и несется время, бесполезные надежды... Я всегда так много говорил... Молчу, стрелу достал, дарю на прощание)))", - написали пользователи Сети.

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