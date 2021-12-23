Меган Маркл і принц Гаррі зараз живуть в США, де виховують двох дітей, Арчі і Лілібет, пише Politeka.net. Сім'я готується до зустрічі католицького Різдва 25 грудня, на честь чого вирішила створити різдвяну листівку у вигляді сімейного фото.
До цього пара не показувала публіці свою дочку, і в Мережі регулярно спливали фото нібито малятка Лілібет, але тепер батьки вперше офіційно показали публіці дівчинку.
На знімку пара посміхається - Арчі присів батькові на ногу, а Меган Маркл підняла дочку вище голови.
Фото тут же розлетілося мережею. Люди почали обговорювати сімейство в коментарях, зокрема, вони зазначали, колір волосся Арчі і щастя, яке всі випромінюють.
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"Два рижика, гарна сім'я👏👏👏", "Рижик який славний)", "Як мило і зворушливо вийшло 😍😍😍і головне нічого зайвого)", "Арчі так змінився", "Дуже приємна фотографія 😍 Арчі весь у батька, видно високий хлопчик, а волосся яке руде і їх багато, прям 🔥", "Щастя виглядає саме так 😍", "Які всі красиві, Арчі зовсім інший став💝", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, дочку Меган Маркл вперше показали в мережі, на кого схожа
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