Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі, народила в червні цього року дівчинку, яку назвали Лілібет Діана - з'явилося перше офіційне фото малятка.

Меган Маркл і принц Гаррі зараз живуть в США, де виховують двох дітей, Арчі і Лілібет, пише Politeka.net. Сім'я готується до зустрічі католицького Різдва 25 грудня, на честь чого вирішила створити різдвяну листівку у вигляді сімейного фото.

До цього пара не показувала публіці свою дочку, і в Мережі регулярно спливали фото нібито малятка Лілібет, але тепер батьки вперше офіційно показали публіці дівчинку.

На знімку пара посміхається - Арчі присів батькові на ногу, а Меган Маркл підняла дочку вище голови.

Фото тут же розлетілося мережею. Люди почали обговорювати сімейство в коментарях, зокрема, вони зазначали, колір волосся Арчі і щастя, яке всі випромінюють.

"Два рижика, гарна сім'я👏👏👏", "Рижик який славний)", "Як мило і зворушливо вийшло 😍😍😍і головне нічого зайвого)", "Арчі так змінився", "Дуже приємна фотографія 😍 Арчі весь у батька, видно високий хлопчик, а волосся яке руде і їх багато, прям 🔥", "Щастя виглядає саме так 😍", "Які всі красиві, Арчі зовсім інший став💝", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, дочку Меган Маркл вперше показали в мережі, на кого схожа

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл і принц Вільям відмовили Єлизаветі II в приїзді

Також Politeka писала, що принца Гаррі і Меган Маркл помітили в одному з барів Нью-Йорка з 20 охоронцями