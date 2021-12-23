Меган Маркл, жена британского принца Гарри, родила в июне этого года девочку, которую назвали Лилибет Диана - появилось первое официальное фото малышки.

Меган Маркл и принц Гарри сейчас живут в США, где воспитывают двоих детей, Арчи и Лилибет, пишет Politeka.net. Семья готовится к встрече католического Рождества 25 декабря, в честь чего решила создать рождественскую открытку в виде семейного фото.

До этого пара не показывала публике свою дочь, и в Сети регулярно всплывали фото якобы малышки Лилибет, но теперь родители впервые официально показали публике девочку.

На снимке пара улыбается - Арчи присел отцу на ногу, а Меган Маркл подняла дочь выше головы.

Фото тут же разлетелось по Сети. Люди стали обсуждать семейство в комментариях, в частности, они отмечали, цвет волос Арчи и счастье, которое все излучают.

"Два рыжика, красивая семья👏👏👏", "Рыжик какой славный)", "Как мило и трогательно получилось 😍😍😍и главное ничего лишнего)", "Арчи так изменился", "Очень приятная фотография 😍 Арчи весь в отца, видно высокий мальчик, а волосы какие рыжие и их много, прям 🔥", "Счастье выглядит именно так 😍", "Какие все красивые, Арчи совсем другой стал💝", - написали пользователи Сети.

Напомним, дочь Меган Маркл впервые показали в Сети, на кого похожа

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