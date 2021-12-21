Как передает Politeka.net, Даша Ульянова является украинской гимнасткой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. Их отношения продлились недолго, поскольку девушка узнала о его отношениях на проекте с другой девушкой, и они решили разойтись. Также, Даша Ульянова является телеведущей на музыкальном канале.

Так, на этот раз победительница "Холостяка" опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Даша Ульянова показала себя крупным планом в красном наряде, "надув" губы. Девушка обратилась к своим поклонницам за помощью, и попросила совет.

"Киев! Напишите, пожалуйста, где хорошо делают ламинирование ресниц", — спросила Даша Ульянова.

Напомним, недавно Даша Ульянова "наметилась" на "Холостячку". У победительницы "Холостяка" спросили, хотела ли она стать главной героиней третьего сезона "Холостячки".

Она ответила, что да. А позже добавила: "Все, подаю заявку!".

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