Українська актриса театру і кіно Даша Петрожицька, яка зіграла головну роль в серіалі "Папік", вразила кадрами зі зйомок нового проекту.

Як повідомляє Politeka.net, 30-річна Даша Петрожицька вражає своїми досягненнями за останні пару років. Після прем'єри "Папіка" вона стала неймовірно затребуваною артисткою. Даша встигла взяти участь в "Голосі країни", "Танцях з зірками" і шоу пародій "Ліпсінк батл". Також артистку запрошують зніматися в нові проекти і кличуть грати в театральних постановках.

У себе в Instagram актриса опублікувала фото зі зйомок у новому проекті. На фото вона була без макіяжу. Виглядала Петрожицька дуже серйозною. Шанувальники залишили в коментарях зірці масу приємних слів. Багато хто відзначив, що не впізнав її.

"Я вас не впізнала", "круті і класні", "найкраща", "Даша, тебе не впізнати", "Які гарні", "Ви супер дами", "Милашки солоденькі", "Нічого собі", "Що за роль?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Петрожицька засвітилася в компанії відомого актора: "О, Масік і Лізка".

Як повідомляла Politeka, Петрожицька вразила виглядом з синім волоссям: "Якщо татухи справжні...".

Також Politeka писала, що Петрожицька не стрималася на пробах у новий проект.