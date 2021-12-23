Як пише Politeka.net, виконавиця, яка була фавориткою Святослава Вакарчука на» Голосі«, взяла участь у спецпроекті»Відчуй свято". Разом з іншими українськими зірками Соловій належало перевтілитися в персонажа з улюблених глядачами зимових історій.
"Коли за вікном тріскучий мороз, а в будинках тепло і затишно мерехтять гірлянди, саме тоді найбільше хочеться магічних казок. Моя героїня в проекті - Беллатриса Лестранж - войовнича чаклунка і смертежерка з «Гаррі Поттера». Схожа?)", - написавши Соловій.
Для фотосесії вона приміряла кінообраз Лестрейндж, яку у фільмах грала Хелена Бонем Картер. Співачка позувала в готичній чорній сукні зі шкіряним корсетом і» рваними " мереживами на спідниці і рукавах. Доповнювали образ злегка скуйовджена зачіска і «чарівна паличка» в руках співачки.
Шанувальники не змогли пройти повз.
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"Дуже схожа", "це та ж дівчинка з метеликами в голові?", "Хто ця відаюча жінка розбиває всі серця?", "100 очок Слизерину!", "Чарівна жінка", "не перестаєш дивувати", - пишуть люди.
Нагадаємо, улюбленицю Вакарчука Соловій насилу можна впізнати після нового експерименту із зовнішністю.
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