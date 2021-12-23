Певица Кристина Соловий, которая запомнилась украинцам благодаря участию в шоу «Голос країни», перевоплотилась в известную злодейку – Беллатрису Лестрейндж из серии фильмов о Гарри Поттере.

Как пишет Politeka.net, исполнительница, которая была фавориткой Святослава Вакарчука на «Голосе», приняла участие в спецпроекте «Відчуй свято». Вместе с другими украинскими звездами Соловий предстояло перевоплотиться в персонажа из любимых зрителями зимних историй.

«Когда за окном трескучий мороз, а в домах тепло и уютно мерцают гирлянды, именно тогда больше всего хочется магических сказок. Моя героиня в проекте – Беллатриса Лестранж – воинственная колдунья и пожирательница смерти из «Гарри Поттера». Похожа?)», - написала Соловий.

Для фотосессии она примерила кинообраз Лестрейндж, которую в фильмах играла Хелена Бонэм Картер. Певица позировала в готичном черном платье с кожаным корсетом и «рваными» кружевами на юбке и рукавах. Дополняли образ слегка взъерошенная прическа и «волшебная палочка» в руках певицы.

Поклонники не смогли пройти мимо.

«Очень похожа», «Это та же девочка с бабочками в голове?», «Кто эта ведающая женщина разбивающая все сердца?», «100 очков Слизерину!», «Волшебная женщина», «Не перестаешь удивлять», - пишут люди.

Напомним, любимицу Вакарчука Соловий с трудом можно узнать после нового эксперимента с внешностью.

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