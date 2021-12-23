Как пишет Politeka.net, исполнительница, которая была фавориткой Святослава Вакарчука на «Голосе», приняла участие в спецпроекте «Відчуй свято». Вместе с другими украинскими звездами Соловий предстояло перевоплотиться в персонажа из любимых зрителями зимних историй.
«Когда за окном трескучий мороз, а в домах тепло и уютно мерцают гирлянды, именно тогда больше всего хочется магических сказок. Моя героиня в проекте – Беллатриса Лестранж – воинственная колдунья и пожирательница смерти из «Гарри Поттера». Похожа?)», - написала Соловий.
Для фотосессии она примерила кинообраз Лестрейндж, которую в фильмах играла Хелена Бонэм Картер. Певица позировала в готичном черном платье с кожаным корсетом и «рваными» кружевами на юбке и рукавах. Дополняли образ слегка взъерошенная прическа и «волшебная палочка» в руках певицы.
Поклонники не смогли пройти мимо.
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«Очень похожа», «Это та же девочка с бабочками в голове?», «Кто эта ведающая женщина разбивающая все сердца?», «100 очков Слизерину!», «Волшебная женщина», «Не перестаешь удивлять», - пишут люди.
Напомним, любимицу Вакарчука Соловий с трудом можно узнать после нового эксперимента с внешностью.
Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука и звезда "Голосу країни" в узкой маечке устроила чувственную съемку.
Также Politeka писала, что любимица Вакарчука и звезда "Голосу країни" покорила новым образом в красном.