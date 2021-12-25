Відомий артист Melovin (Костя Бочаров) показав незвичайний подарунок, який підготував батькам до Нового року.

Як повідомляє Politeka.net, епатажний український виконавець Melovin, який нещодавно відпочивав у Домінікані, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артист показав у сторіс подарунок, який замовив батькам з-за кордону.

Виявилося, що до Нового року Костя замовив батькам доставку живої ялинки. Причому прямо з Данії. Власне, посилку артист вже отримав і вирішив похвалитися, показавши пишне новорічне дерево в сторіс.

На фотографії видно розкішну пишну ялинку, висотою під два метри, яка виглядає просто приголомшливо навіть без прикрас.

"Цього року за традицією віддав перевагу для батьків живу красуню прямо з Данії. А ще вони пахнуть безтурботним дитинством", - підписав сторіс Melovin.

Нагадаємо, Melovin після камінг-ауту хвалився кадрами з відпочинку з хлопцем і дівчиною: "Ох, і колоритний же!".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN засвітився на курорті в Домінікані з ефектною красунею: "Це дівчина Мела?".

Також Politeka писала, що Melovin після Нового татуювання на честь мами вирішив не зупинятися: тіло перетворюється на полотно.