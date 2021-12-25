Как сообщает Politeka.net, эпатажный украинский исполнитель Melovin, который недавно отдыхал в Доминикане, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артист показал в сторис подарок, который заказал родителям из-за границы.

Оказалось, что к Новому году Костя заказал родителям доставку живой елки. Причем прямиком из Дании. Собственно, посылку артист уже получил и решил похвастаться, показав пышное новогоднее дерево в сторис.

меловин, MELOVIN

На фотографии видно роскошную пышную елочку, высотой под два метра, которая выглядит просто потрясающе даже без украшений.

"В этом году по традиции предпочел для родителей живую красотку прямиком из Дании. А еще они пахнут беспечным детством", - подписал сторис Melovin.

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Напомним, Melovin после каминг-аута хвастнул кадрами с отдыха с парнем и девушкой: "Ох, и колоритный же!".

Как сообщала Politeka, MELOVIN засветился на курорте в Доминикане с эффектной красоткой: "Это девушка Мела?".

Также Politeka писала, что Melovin после новой татуировки в честь мамы решил не останавливаться: тело превращается в полотно.