Как сообщает Politeka.net, эпатажный украинский исполнитель Melovin, который недавно отдыхал в Доминикане, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артист показал в сторис подарок, который заказал родителям из-за границы.
Оказалось, что к Новому году Костя заказал родителям доставку живой елки. Причем прямиком из Дании. Собственно, посылку артист уже получил и решил похвастаться, показав пышное новогоднее дерево в сторис.
На фотографии видно роскошную пышную елочку, высотой под два метра, которая выглядит просто потрясающе даже без украшений.
"В этом году по традиции предпочел для родителей живую красотку прямиком из Дании. А еще они пахнут беспечным детством", - подписал сторис Melovin.
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Напомним, Melovin после каминг-аута хвастнул кадрами с отдыха с парнем и девушкой: "Ох, и колоритный же!".
Как сообщала Politeka, MELOVIN засветился на курорте в Доминикане с эффектной красоткой: "Это девушка Мела?".
Также Politeka писала, что Melovin после новой татуировки в честь мамы решил не останавливаться: тело превращается в полотно.