Как сообщает Politeka.net, популярный и эпатажный украинский исполнитель Melovin (Костя Бочаров), который летом сделал каминг-аут, признавшись, что ему нравятся и парни и девушки, удивил кадрами с отдыха. В своем микроблоге в Instagram артист опубликовал кадры из Доминиканы, на которых позирует с парнем и девушкой.

Как видно, Melovin запечатлен на пляже, сидя на шезлонге и наслаждаясь экзотическим коктейлем. Перед камерой он появился в темных плавках, при этом фанаты заметили, что он вовсе не загорел еще. На двух снимках Костя позирует в компании девушки, еще на одном с парнем.

В подписи к публикации Melovin написал: "ДО-МИ (никана)". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото артиста: "Ух ты! Мэл, у тебя на каждом ногте что-то написано, это маникюр или всё-таки средство коммуникации?", "Ты любуешься Доминиканой, а мы – тобой", "Ох, и колоритный же ты! Красавец просто", "Мэл, ты что от солнца прячешься? Даша такая темная в сравнении", "Боже, красота", "Я прямо в диком восторге от твоего отдыха".

Напомним, MELOVIN засветился на курорте в Доминикане с эффектной красоткой: "Это девушка Мела?".

Как сообщала Politeka, Эпатажный Melovin заинтриговал кадрами с репетиций: "Готовимся к...".

Также Politeka писала, что Партнерша Melovin'a по "Танцях з зірками" впервые рассказала об их ссоре: "Наговорил мне всяких слов".