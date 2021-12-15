Артист MELOVIN, который участвовал в шоу "Танці з зірками", показал, как проводит время на отдыхе в Доминиканской республике.

Как пишет Politeka.net, MELOVIN (Константин Бочаров) является успешным отечественным артистом. Звезда участвовал в "Х-Факторе", где победил. Также звезда был на Евровидении, но занял всего 17-е место. А в 2021 году Константин принял участие в "Танцях з зірками", где занял шестое место. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Бочаров был в футболке и шляпке, а глаза прикрыл очками. Звезда улыбался, позируя у водопадов Доминиканы. Рядом стояла девушка в купальнике. Скорее всего, это пиар-менеджер звезды - Светлана Пакова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ох, какая красота", "Это девушка Мела?", "Шляпочка топ", "Юкрениаш туристо", "наконец-то пост, уже успели соскучиться", "Желаю прекрасного отдыха вам", "Естественность во всем", "Выглядите отдохнувшими и счастливыми".

Напомним, MELOVIN разоткровенничался о желании выступать в России

А еще Politeka сообщала, что Melovin и Лиза Русина неожиданно получили кубок победителя "Танців з зірками"

Также Politeka писала, что Melovin после поражения в Танцях з зірками принимает поздравления по важному поводу