Як пише Politeka.net, 24-річну Наташу Горову виховував Потап практично з самого народження, адже одружився на її мамі Ірині в 99-му році, яка вже була з дитиною на руках від перших відносин. У 2014-му Олексій розлучився з Іриною, але зберіг теплі стосунки зі своєю минулою сім'єю незважаючи на те, що одружився на співачці Насті Каменських. Наташа зараз активно веде в блог Instagram, де ділиться всім цікавим з фоловерами.
На новому сторіс Наташа з'явилася в яскравій перуці. Зірка на першому фото була одна, а на другому стояла з Ольгою Прихно.
"Вчора перевтілилася в секретного Санту і дарувала нашим тіммейтам подаруночки", - написала Наташа під фото.
На наступному сторіс Горова показала, як обіймає красуню-маму.
"Проявляти плівку через пару місяців і знаходити Класні кадри", - написала блогерка.
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