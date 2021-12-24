Как пишет Politeka.net, 24-летнюю Наташу Горовую воспитывал Потап практически с самого рождения, ведь женился на ее маме Ирине в 99-м году, которая уже была с ребенком на руках от первых отношений. В 2014-м Алексей развелся с Ириной, но сохранил теплые отношения со своей прошлой семьей несмотря на то, что женился на певице Насте Каменских. Наташа сейчас активно ведет в блог в соцсети Инстаграм, где делится всем интересным с фолловерами.
На новом сторис Наташа появилась в ярком парике. Звезда на первом фото была одна, а на втором стояла с Ольгой Прихно.
"Вчера перевоплотилась в секретного Санту и дарила нашим тиммейтам подарочки", - написала Наташа под фото.
На следующем сторис Горовая показала, как обнимает красотку-маму.
"Проявлять пленку спустя пару месяцев и находить классные кадры", - написала блогерка.
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