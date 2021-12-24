Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Шерон Стоун опублікувала відео, розчуливши мережу. Артистка наплювала на вік і скотилася з дуже високої гірки. Виглядала зірка дуже щасливою і натхненною.
"Бажаю вам і вашим близьким щасливого і здорового свята, наповненого великою кількістю сміху", - підписала відео актриса.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Яка ви класна! Я вчуся у вас", "Дівчатка завжди залишаються дівчатками. Щасливих свят!", "Мені це подобається! Ти промінчик сонечка", "В душі всі ми великі діти", "О, привіт, Моя ідеальна людина", "Це доводить, що, незважаючи на вік, у всіх є внутрішня дитина!",- пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що на початку 2000-х у Шерон Стоун були проблеми зі здоров'ям, через які вона надовго пропала з телеекранів.
Нагадаємо, що Шерон Стоун відчинила блузку, здивувавши мережу:"Уля-ля, несподівано".
Ще Politeka писала, Шерон Стоун заворожила вигинами в тісній сукні: "елегантна леді".
Також Politeka повідомляла, що Шерон Стоун засвітилася в ефектному білому костюмі:"Вчіться бездоганності".