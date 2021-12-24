63-річна голлівудська актриса Шерон Стоун, яку люблять і обожнюють мільйони шанувальників у всьому світі, продовжує радувати фанатів яскравими кадрами.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Шерон Стоун опублікувала відео, розчуливши мережу. Артистка наплювала на вік і скотилася з дуже високої гірки. Виглядала зірка дуже щасливою і натхненною.

"Бажаю вам і вашим близьким щасливого і здорового свята, наповненого великою кількістю сміху", - підписала відео актриса.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Яка ви класна! Я вчуся у вас", "Дівчатка завжди залишаються дівчатками. Щасливих свят!", "Мені це подобається! Ти промінчик сонечка", "В душі всі ми великі діти", "О, привіт, Моя ідеальна людина", "Це доводить, що, незважаючи на вік, у всіх є внутрішня дитина!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на початку 2000-х у Шерон Стоун були проблеми зі здоров'ям, через які вона надовго пропала з телеекранів.

Нагадаємо, що Шерон Стоун відчинила блузку, здивувавши мережу:"Уля-ля, несподівано".

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