63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун, которую любят и обожают миллионы поклонников во всем мире, продолжает радовать фанатов яркими кадрами.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Шэрон Стоун опубликовала видео, умилив сеть. Артистка наплевала на возраст и скатилась с очень высокой горки. Выглядела звезда очень счастливой и воодушевленной.

«Желаю вам и вашим близким счастливого и здорового праздника, наполненного большим количеством смеха», - подписала видео актриса.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какая вы классная! Я учусь у вас», «Девочки всегда остаются девочками. Счастливых праздников!», «Мне это нравится! Ты лучик солнышка», «В душе все мы большие дети», «О, привет, мой идеальный человек», «Это доказывает, что, несмотря на возраст, у всех есть внутренний ребенок!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в начале 2000-х у Шэрон Стоун были проблемы со здоровьем, из-за которых она надолго пропала с телеэкранов.

Напомним, что Шэрон Стоун распахнула блузку, удивив сеть: "Уля-ля, неожиданно".

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