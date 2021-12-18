Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса Шерон Стоун, яка свого часу прославилася провокаційною роллю у фільмі "Основний інстинкт", вразила новою публікацією на сторінці в Instagram.

Виявилося, що красуня вирішила згадати свою фотосесію для модного глянцю, яку робила в 2018 році. На знімку, який тепер показала Шерон, її можна побачити в цікавій локації і незвичайному образі. Перед камерою зірка з'явилася в обтягуючій чорній сукні цікавого фасону, яка підкреслила всі вигини розкішної фігури. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий природний макіяж і томний вигляд.

Захоплені шанувальники тут же почали коментувати публікацію Стоун, засинаючи її компліментами: "Ви дійсно приголомшлива в усіх відношеннях", "Чудова", "Цей задоволений погляд. Австралія зіграла в цьому свою роль?", "Ти залишаєшся красивою жінкою", "Моя королева", "Красиво!", "Чудова, приголомшлива, стильна леді", "Атомна бомба", "Елегантна леді", "Атомна бомба".

Нагадаємо, 63-річна Шерон Стоун в білому костюмі чесно показала себе без фотошопу: "Вчіться бездоганності".

Як повідомляла Politeka, 63-річна Шерон Стоун відчинила блузку і показала, чим ще може здивувати: "Уля-ля, несподівано".

Також Politeka писала, що 63-річна Шерон Стоун підкреслила струнку фігуру костюмом "хижого" забарвлення: "Як ніколи красиво".