Кейт Міддлтон досить талановита особистість, передає Politeka.net.

У дружини принца Вільяма багато захоплень. Зокрема, герцогиня Кембриджська добре фотографує, малює, освоїлася в догляді за садом, займається спортом, а також вміє грати на різних інструментах.

Один зі своїх талантів Кейт Міддлтон продемонструвала переддень Різдва на британському телеканалі ITV, взявши участь у концерті. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Дружина спадкоємця престолу спочатку виступила з промовою, допомогла прикрасити ялинку, а потім акомпанувала на роялі співакові Тому Вокеру, який заспівав "For Those Who Can't Be Here".

Відео на Ютуб швидко зібрало понад 700 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Це неймовірно! Приголомшливо! Герцогиня Кембриджська прекрасна!", "Яке задоволення бачити і чути, як Кейт акомпанує такій гарній пісні", "кожен раз, коли я бачу Кейт, я думаю: "Я не можу більше нею захоплюватися"! і кожен раз ... вона доводить, що я не права! 💖 💖 💖 Вона просто досконалість", - написали користувачі Мережі.

Раніше повідомлялося, Кейт Міддлтон підловили на надмірному копіюванні принцеси Діани

Також, у мережі показали, як виглядала Кейт Міддлтон до того, як стала герцогинею Кембриджською

Politeka розповідала, принц Вільям довів Кейт Міддлтон до сліз, герцогиня задумалася про розрив