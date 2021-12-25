Лілія Подкопаєва, яка прославила Україну на весь світ, зараз працює в США, передає Politeka.net. За кордоном зірка знову і вийшла заміж. Обранцем Лілії став бізнесмен Ігор Дубинський, який родом з Києва, але вже багато років проживає в Атланті.
Спортсменка допомагає юним гімнастам за кордоном.
На новому фото в Instagram зірка позувала в чорному, підкресливши ідеальну фігуру.
"З Різдвом Христовим, дорогі друзі! ✨", - написали Лілія Подкопаєва, поділившись святковим настроєм.
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За 11 годин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:
"З Різдвом Лілечка!!!😍💖🥳", "😍😍😍😍😍 красуня", " ❤️❤️❤️Наша Золота Лілія🌟 🌟 🌟 😘 😘 😘", " ви така красива, тендітна, але завжди в чорному? Є ж інші кольори радості в житті, впевнена, що вам і в інших кольорах буде бомбічно, порадуйте нас 😀", " нехай дух Різдва наповнить Ваше життя і життя членів вашої родини надією, позитивом і радістю. З Різдвом".
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