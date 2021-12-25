Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, постала у вечірньому образі на честь свята 25 грудня.

Камалія намагається тримати себе у формі, і в цьому їй допомагають заняття спортом, пише Politeka.net. Співачка щомісяця витрачає великі гроші на хобі - кінний спорт.

Крім того, зірка дотримується спеціальної дієти. Зокрема, якщо потрібно швидко підготуватися до зйомок, Камалія дотримується розвантажувального харчування.

Також у неї є прості лайфхаки, які допомагають швидко скинути вагу: вона харчується часто, але в невеликій кількості, а вечеряє вона не пізніше, ніж за три години до сну.

В результаті зірка виглядає ефектно в будь-якому вбранні.

У новому пості в Instagram Камалія постала у вечірній сукні з довгим розрізом.

"Нехай мир і радість Різдва будуть з вами сьогодні і протягом усього Нового року!",- співачка привітала шанувальників з католицьким Різдвом.

"Дуже красиво!🔥 👏 👏 👏 Зі святом!!! Всього чудового всій Вашій родині❤️❄️️️", " шикарна!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Ви дуже хороша) зі святом))", "нереальна краса🔥 🔥 🔥", - написали користувачі Мережі.

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