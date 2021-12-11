Певица Камалия Захур, которую прозволи самой богатой певицей Украины, рассказала, почему проснулась только в три часа дня, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, певицу Камалия прозвали самой богатой артисткой Украины, так как звезда замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Исполнительница недавно выпустила песню "Новый год", в котором спели и дочери-близняшки Камалия, добавив свой припев для композиции. После этого артистка занялась съемками клипа для песни. В новой публикации Инстаграм Камалия поделилась новыми подробностями.

На новом видео певица показала, как проходили съемки клипа. А на фон Камалия добавила свою новую песню.

"Сегодня еле проснулась в 3 часа дня. Потому что новогодний клип снимали с утра до утра. Уже 16 декабря премьера! Держите за нас кулачки", - написала Камалия.

Фанаты посмотрели видео почти тысячу раз и написали комментарии:

"Скорее бы уже увидеть", "Камалия, жду", "Очень жду и надеюсь у Вас все получилось СУПЕР (хотя впрочем как всегда)".

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