Известная украинская певица Камалия, которая сейчас отдыхает в Карпатах, поделилась наставлением для тех, кто встает на лыжи.

Как пишет Politeka.net, артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, опубликовала новое видео в Инстаграм. Сейчас Камалия с семьей отдыхает в заснеженных Карпатах. Певица не могла упустить возможность покататься на лыжах.

В новом ролике Камалия показала, как спокойно и уверенно съезжает со склона.

«Мой тренер всегда говорит, что главное не скорость, а техника и контроль скорости! А так же уважение к другим лыжникам на трассе!», - поделилась звезда важным наставлением в подписи к кадрам.

Судя по видео, сама Камалия этих правил придерживается, ведь ее спуск прошел идеально и без приключений.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо.

«Классно», «Супер», «Красота природы», «Вы такая молодец! Восхищаюсь Вами!», «Красиво и драйвово, супер», «Класс! Как профессионал! Так красива и грациозна!», «Как хорошо вы едете, хочется научиться», «Камалия, вы прекрасны во всем, молодец!», - пишут люди.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия раскрыла правду об отдыхе с мужем.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины показала, куда улетела с мужем-миллиардером из Киева.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины озадачила кадрами отдыха с семьей на курорте.