Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, предстала в вечернем образе в честь праздника 25 декабря.

Камалия старается держать себя в форме, и в этом ей помогают занятия спортом, пишет Politeka.net. Певица каждый месяц тратит большие деньги на хобби - конный спорт.

Кроме того, звезда придерживается специальной диеты. В частности, если нужно быстро подготовиться к съемкам, Камалия придерживается разгрузочного питания.

Также у нее есть простые лайфхаки, которые помогают быстро сбросить вес: она питается часто, но в небольшом количестве, а ужинает она не позже, чем за три часа до сна.

В результате звезда выглядит эффектно в любом наряде.

В новом посте в Инстаграм Камалия предстала в вечернем платье с длинным разрезом.

"Пусть мир и радость Рождества пребудут с вами сегодня и в течение всего Нового года!", - певица поздравила поклонников с католическим Рождеством.

"Очень красиво!🔥👏👏👏 С праздником!!! Всего самого замечательного всей вашей семье❤️❄️☃️", "Шикарная!!!❤️❤️❤️", "Вы очень хорошая) с праздником))", "Нереальная красота 🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

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