Арсен Мірзоян закохався в українську виконавицю Тоню Матвієнко, дочку співачки Ніни Матвієнко, під час участі у шоу "Голос країни" у 2011 році, передає Politeka.net.
Почуття до артистки стали настільки великими, що співак зважився піти з сім'ї.
Пара одружилася в 2017 році, через рік після народження дочки, Ніни.
Днями співак став писати сумні вірші в Instagram, схвилювавши шанувальників і викликавши чутки про розставання з дружиною.
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Однак, мабуть, всі домисли артист вирішив зруйнувати, опублікувавши спільний знімок з дружиною. Пара виступала в ролі ангелів, і поцілувалася.
"З Різдвом!
"Любов не має сенсу і не пояснити ніяк, але без неї все втрачає сенс...»
Бог є любов!", - написав Арсен Мірзоян, привітавши з католицьким Різдвом.
Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"🙌", "Яке гарне фото😍 👏", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко пустилася в танок з прикордонниками, сколихнувши мережу
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