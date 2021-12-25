Відомий український співак Арсен Мірзоян днями здивував шанувальників сумними віршами, і ті навіть подумали, що в його родині проблеми, але артист, мабуть, вирішив розвіяти всі чутки.

Арсен Мірзоян закохався в українську виконавицю Тоню Матвієнко, дочку співачки Ніни Матвієнко, під час участі у шоу "Голос країни" у 2011 році, передає Politeka.net.

Почуття до артистки стали настільки великими, що співак зважився піти з сім'ї.

Пара одружилася в 2017 році, через рік після народження дочки, Ніни.

Днями співак став писати сумні вірші в Instagram, схвилювавши шанувальників і викликавши чутки про розставання з дружиною.

Однак, мабуть, всі домисли артист вирішив зруйнувати, опублікувавши спільний знімок з дружиною. Пара виступала в ролі ангелів, і поцілувалася.

"З Різдвом!

"Любов не має сенсу і не пояснити ніяк, але без неї все втрачає сенс...»

Бог є любов!", - написав Арсен Мірзоян, привітавши з католицьким Різдвом.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"🙌", "Яке гарне фото😍 👏", - написали користувачі Мережі.

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