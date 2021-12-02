Украинский артист Арсен Мирзоян, муж певицы Тони Матвиенко, показал, как выступил на концерте, опубликовав фото в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян стал популярным украинским исполнителем. Звезда женился на дочери Народной артистки Украины Нины Матвиенко Тоне. Звезда недавно выступил на концерте в Национальном палаце искусств Украины. Фото с выступления Арсен опубликовал в социальной сети Инстаграм.

На фото были кадры выступления Арсена. Мирзоян был в стильном костюме и с гитарой. Также на одном из фото можно увидеть и дочь, которая выступила с папой.

"Немного фото с концерта. С благодарностью всей команде, которая работала, создавала это чудо. Пост не последний", - написал Арсен под фото.

Фанаты, включая Олю Сумскую, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Это был невероятно тёплый, душевный, впечатляющий концерт!! Улыбки и трогательные слёзы сменяли друг друга от первой до последней песни! Вы и ваша семья - невероятны!! Этот вечер впечатан в память! Благодарю!!!", "Красивые, спасибо Арсенчик", "Крутой концерт, я впервые в восторге".

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