Арсен Мирзоян влюбился в украинскую исполнительницу Тоню Матвиенко, дочь певицы Нины Матвиенко, во время участия в шоу "Голос країни" в 2011 году, передает Politeka.net.
Чувства к артистке стали настолько большими, что певец решился уйти из семьи.
Пара поженилась в 2017 году, через год после рождения дочки, Нины.
На днях певец стал писать грустные стихи в Инстаграм, взволновав поклонников и вызвав слухи о расставании с женой.
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Однако, видимо, все домыслы артист решил разрушить, опубликовав совместный снимок с женой. Пара выступала в роли ангелов, и поцеловалась.
"С Рождеством!
«Любовь не имеет смысла и не объяснить никак, но без нее все теряет смысл…»
Бог есть любовь!", - написал Арсен Мирзоян, поздравив с католическим Рождеством.
Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.
"🙌", "Какое красивое фото😍👏", - написали пользователи Сети.
Напомним, Тоня Матвиенко пустилась в пляс с пограничниками, всколыхнув сеть
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