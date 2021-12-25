Известный украинский певец Арсен Мирзоян на днях удивил поклонников грустными стихами, и те даже подумали, что в его семье проблемы, но артист, видимо, решил развеять все слухи.

Арсен Мирзоян влюбился в украинскую исполнительницу Тоню Матвиенко, дочь певицы Нины Матвиенко, во время участия в шоу "Голос країни" в 2011 году, передает Politeka.net.

Чувства к артистке стали настолько большими, что певец решился уйти из семьи.

Пара поженилась в 2017 году, через год после рождения дочки, Нины.

На днях певец стал писать грустные стихи в Инстаграм, взволновав поклонников и вызвав слухи о расставании с женой.

Однако, видимо, все домыслы артист решил разрушить, опубликовав совместный снимок с женой. Пара выступала в роли ангелов, и поцеловалась.

"С Рождеством!

«Любовь не имеет смысла и не объяснить никак, но без нее все теряет смысл…»

Бог есть любовь!", - написал Арсен Мирзоян, поздравив с католическим Рождеством.

Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.

"🙌", "Какое красивое фото😍👏", - написали пользователи Сети.

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