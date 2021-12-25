Дружина популярного співака Дмитра Монатіка Ірина Демічева показала, як її чоловіка зустрічають глядачі.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram жінка оприлюднила відео, зроблене під час корпоративного заходу Діми Монатіка.

На кадрах захоплена публіка висловлює свою любов до артиста, люди скандують «молодець» і вимагають виконати пісню на біс.

"Дай Бог таких корпоративних заходів якомога більше! Любов глядачів до Артиста», - написала Ірина Демічева.

Користувачі Мережі в захваті від побаченого, в коментарях пишуть, як обожнюють Дмитра Монатіка.

"Він найкращий»,

« Як же Діму обожнює глядач! Завжди в захваті",

"Мурашить кожен раз як в перший раз",

"Улюблений артист",

"Заслужено", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Монатік потішив публіку раптовим рішенням під час концерту: "ви народний улюбленець".

А ще Politeka писала, що дружина Монатіка здивувала схожістю чоловіка і синів, фото: «менший так взагалі...».

Також Politeka повідомляла, що Монатік не стримався, висловившись про відому українку: "неймовірна, неповторна...".