Як пише Politeka.net, у себе в Instagram жінка оприлюднила відео, зроблене під час корпоративного заходу Діми Монатіка.
На кадрах захоплена публіка висловлює свою любов до артиста, люди скандують «молодець» і вимагають виконати пісню на біс.
"Дай Бог таких корпоративних заходів якомога більше! Любов глядачів до Артиста», - написала Ірина Демічева.
Користувачі Мережі в захваті від побаченого, в коментарях пишуть, як обожнюють Дмитра Монатіка.
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"Він найкращий»,
« Як же Діму обожнює глядач! Завжди в захваті",
"Мурашить кожен раз як в перший раз",
"Улюблений артист",
"Заслужено", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Монатік потішив публіку раптовим рішенням під час концерту: "ви народний улюбленець".
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