Известный украинский исполнитель Дмитрий Монатик решил сымпровизировать во время концерта и пригласил фанатов спеть вместе с ним на сцене.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram очень популярный украинский певец Дмитрий Монатик поделился видеороликами со своего концерта, где исполнил свои хиты на сцене вместе с поклонниками. По словам певца, это его самая любимая часть.

"Моя любимая часть концертов – это живая импровизация! Всегда эксклюзивно и всегда неповторимо", - написал Монатик.

Так, певец приглашал на сцену девушек и мужчин, которые пели вместе с ним. Монатик с поклонниками исполнил несколько своих хитов. Такая импровизация взорвала публику на концерте.

В комментариях поклонники певца написали свои впечатления.

"Парень на 7 видео, такой позитив 🔥👏👏👏 с улыбкой на лице несколько раз просматривали))) 🙌 ","Это просто офигенно! Улыбка до ушей) даришь людям незабываемые моменты ❤️❤️❤️ !", "Аж мурашки по коже 🔥🔥🔥🔥", "Волшебный волшебник 🙏🙌😍 ", "Вы осуществляете мечты! ❤️ ", "Люблю атмосферу Ваших концертов-там всегда чувствуется любовь 💓 Бесконечное уважение к вам, мой любимый Артист 🙏 ", "😍 Великий Артист 👏 ", "Как замечательно! Дима, Вы народный любимец❤️❤️❤️", " Любимцы фарта 😍😍😍 !!! Мечтаю спеть в унисон с гением современной музыкальности ✨🙌✨ ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Осадчая растрогала жену Монатика снимком с подросшим сынишкой на руках: "Так быстро...".

Напомним, что Монатик выдал потрясающе проникновенную речь, поразив Димопулос: "Бьют - дайте сдачи".

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