Жена популярного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина растрогала семейным фото, на котором показала, как сыновья похожи на своего отца.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм она опубликовала фото, на котором Платон и Данил позировали в стильных нарядах, сильно напоминающих одежду Монатика. Образы дополнили шапки, которые также любит их отец.

«Все ритмоlove в сборе. Какой приём. Благодарим @sergeiperman. Сегодня чудеснейший праздник», - подписала фото Ирина.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Многие обратили внимание, что мальчики с возрастом становятся сильно похожи на своего отца.

«Какой отец, такие и сыновья», «Это сильно», «Меньший так вообще копия папки!», «Какие стильные, мама мия», «Крутые шапки», «Вооооу, какой стильный Платон!! А Даниному стилю, мне кажется, позавидовали бы многие взрослые, в том числе и я, стильные родители - стильные дети», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Монатик впечатлил неожиданным решением во время концерта: "народный любимец".

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