Актриса Анна Кошмал, яка грає роль Жені Ковальової в серіалі "Свати", показала кілька фото зі знімального майданчика.

Як пише Politeka.net, Анна Кошмал стала дуже популярною завдяки проекту "Свати". Після тривалої перерви було оголошено про вихід останнього, сьомого сезону проекту. Знялася в серіалі і Анна, яка грає роль Жені Ковальової. Кошмал вирішила в Instagram показати ще кілька фото зі зйомок культового проекту.

На нових фото Анна здалася в ніжній сукні з трояндою. Актриса позувала, стоячи на газоні. А на другому фото Кошмал вже була серед інших акторів "Сватів", включаючи Ферора Добронравова. Як зрозуміло з геолокації, проходили зйомки в садибі Агінського.

"Ще трохи приємних спогадів", - написала Анна.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка краса!!!!", "Теж вже хочу подивитися!", "Подивився вийшли серії 7 сезону. Дуже сподобався. Аня, спасибі вам за вашу творчість. Чудова актриса", "незвичайна серія була".

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