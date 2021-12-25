Як пише Politeka.net, Анна Кошмал стала дуже популярною завдяки проекту "Свати". Після тривалої перерви було оголошено про вихід останнього, сьомого сезону проекту. Знялася в серіалі і Анна, яка грає роль Жені Ковальової. Кошмал вирішила в Instagram показати ще кілька фото зі зйомок культового проекту.
На нових фото Анна здалася в ніжній сукні з трояндою. Актриса позувала, стоячи на газоні. А на другому фото Кошмал вже була серед інших акторів "Сватів", включаючи Ферора Добронравова. Як зрозуміло з геолокації, проходили зйомки в садибі Агінського.
"Ще трохи приємних спогадів", - написала Анна.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Яка краса!!!!", "Теж вже хочу подивитися!", "Подивився вийшли серії 7 сезону. Дуже сподобався. Аня, спасибі вам за вашу творчість. Чудова актриса", "незвичайна серія була".
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