Як пише Politeka.net, Надя Мейхер є успішною вітчизняною співачкою, яка довгі роки була солісткою групи ВІА Гра. Зараз артистка знімається в кіно, а також займається оперним співом. А ще у виконавиці є власний бренд одягу. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На нових сторіс Надя була в сукні з відкритими плечима. У напівтемряві Мейхер вражала рухами, показуючи свою красу. Зірка вигиналася, а ззаду був силует чоловіка і шторки з ланцюгів. Кадри вийшли дуже антуражними.





"Скоро", - написала Надя.

А на ще одному сторіс Надя вже показала свою зовнішність, зробивши Селфі крупним планом. Мейхер дивилася в камеру, демонструючи себе у всій красі.

Фолловери не змогли поставити лайки або написати коментарі під кадрами в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

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