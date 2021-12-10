Певица Надя Мейхер, которая недавно была участницей шоу "Маска", показала себя в эффектном образе, благодаря чему ее сравнили с Джулией Робертс.
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер долгое время пела в группе "ВИА Гра", а в 2011 году окончательно ушла из группы. А в первом сезоне "Маска" Надю пригласили стать "Луной". Артистка поразила оперным пением, но Андрей Данилко ее угадал. Не забывает Мейхер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Надя была в черном наряде. Звезда улыбалась и хвасталась стильным образом собственного дизайна.
Фанаты, включая Гришу Решетника, поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Дикусара, Монатика, Jerry Heil и других звезд потрясло несчастье с Дантесом: "Надо было срочно вызывать скорую"
Новый судья на "Мастер Шеф", Хименес-Браво раскрыл интригу: "Она еще строже, чем я"
Ульянова из "Холостяка" поработала над внешностью и показала, что получилось: "Кольщик, наколи мне..."
Осадчая больше никогда не выйдет на паркет "Танців з зірками": выяснилась причина
"Джулия Робертс", "Солнышко, как же ты прекрасна", "Такая классная", "В черном конечно бесподобно".
В другой публикации Надя вообще была без одежды. Звезда закрыла глаза от удовольствия и написала свой стих.
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер еле втиснула роскошные формы в кожаный корсет
Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Мейхер покорила лучезарной улыбкой на новом фото
А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер ошеломила внешностью в 16 лет на фоне сверстниц