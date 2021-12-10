Певица Надя Мейхер, которая недавно была участницей шоу "Маска", показала себя в эффектном образе, благодаря чему ее сравнили с Джулией Робертс.

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер долгое время пела в группе "ВИА Гра", а в 2011 году окончательно ушла из группы. А в первом сезоне "Маска" Надю пригласили стать "Луной". Артистка поразила оперным пением, но Андрей Данилко ее угадал. Не забывает Мейхер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Надя была в черном наряде. Звезда улыбалась и хвасталась стильным образом собственного дизайна.

Фанаты, включая Гришу Решетника, поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Джулия Робертс", "Солнышко, как же ты прекрасна", "Такая классная", "В черном конечно бесподобно".

В другой публикации Надя вообще была без одежды. Звезда закрыла глаза от удовольствия и написала свой стих.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер еле втиснула роскошные формы в кожаный корсет

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