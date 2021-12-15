Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер является популярной певицей и актрисой. Звезда также занимается собственным брендом одежды и ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.
На новом фото Мейхер была с минимальным мейкапом, показав себя настоящую. Как можно заметить, звезда только поправила глаза.
"Быть собой — это целый ряд не только качеств человека, но и его ценностей на сегодняшний день. Большие «чемоданы» с многолетним жизненным опытом. Причем не только опытом при жизни… А ведь даже качества характера человека, могут мешать быть собой, жесткие программы из прошлого; карма- семья, или её отсутствие. А тем самым и отсутствие ориентиров или искаженные взгляды на себя и себя в социуме. От этого и дезориентация— как реагировать, как себя вести, бороться открыто или ещё больше работать над собой, своим восприятием, чувственностью…
На нас висит большое количество установок, а как же с ними быть?! И как различить , это моё или навязанное, или то, что необходимо проработать в себе и отпустить???
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В каком-то жизненном этапе мы начинаем задавать эти вопросы себе, и именно в тот момент, когда осознали, что причина— следствие кроется в нас, поскольку ситуации с разными людьми повторяются, и притягиваем к себе очень схожих между собой людей))
Что же делать???", - написала звезда.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Красивая Надя", "Золотые слова", "Красота и Мудрость…Редкое сочетание в одном человеке!", "Откликается, очень", "Удивительная Надежда!".
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