Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер является успешной отечественной певицей, которая долгие годы была солисткой группы ВИА Гра. Сейчас артистка снимается в кино, а также занимается оперным пением. А еще у исполнительницы есть собственный бренд одежды. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится многим интересным.

На новых сторис Надя была в платье с открытыми плечами. В полумраке Мейхер впечатляла движениями, показывая свою красоту. Звезда выгибалась, а сзади был силуэт мужчины и шторки из цепей. Кадры получились очень антуражными.





"Скоро", - написала Надя.

А на еще одном сторис Надя уже показала свою внешность, сделав селфи крупным планом. Мейхер смотрела в камеру, демонстрируя себя во всей красе.

Фолловеры не смогли поставить лайки или написать комментарии под кадрами в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер показала себя настоящую, появившись с минимумом косметики

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гру Мейхер в черном и с эффектным разрезом сравнили с Джулией Робертс

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер без макияжа и в приспущенном платье удивила своим талантом



