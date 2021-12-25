Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер является успешной отечественной певицей, которая долгие годы была солисткой группы ВИА Гра. Сейчас артистка снимается в кино, а также занимается оперным пением. А еще у исполнительницы есть собственный бренд одежды. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится многим интересным.
На новых сторис Надя была в платье с открытыми плечами. В полумраке Мейхер впечатляла движениями, показывая свою красоту. Звезда выгибалась, а сзади был силуэт мужчины и шторки из цепей. Кадры получились очень антуражными.
"Скоро", - написала Надя.
А на еще одном сторис Надя уже показала свою внешность, сделав селфи крупным планом. Мейхер смотрела в камеру, демонстрируя себя во всей красе.
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Фолловеры не смогли поставить лайки или написать комментарии под кадрами в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер показала себя настоящую, появившись с минимумом косметики
Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гру Мейхер в черном и с эффектным разрезом сравнили с Джулией Робертс
А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер без макияжа и в приспущенном платье удивила своим талантом