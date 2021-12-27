Популярний український співак Дмитро Каднай, який був одним з фаворитів шоу "Танці з зірками" і змагався з Лідою Лі влаштував з нею феєричний виступ перед Осадчою.

Як передає Politeka.net, Lida Lee (Лідія Скорубська) і Дмитро Каднай виступили на сцені разом і справили враження на аудиторію, оскільки не посоромилися застосувати всі свої таланти. Для цього вони багато тренувалися, щоб показати цілі танцювальні зв'язки.

На світському вечорі прем'єр Дмитро Каднай влаштував досить яскраве шоу з Осадчою, про що розповів у себе в Instagram і супроводив пост багатьма кадрами.

"Вже сьогодні прем'єра "Monster" в гостях з Катею Осадчою. Готові зустрітися з нашим "Monster" наживо на" Вечорі прем'єр"? 😈 "- сказано в підписі під кадрами, на яких Каднай блищав в одних штанях з бахромою.

«У нас вже терпіння розривається; Діма❤; Готові🔥 😍 🔥; чекаємо !!!! Буде цікаво🔥; Нормально ... краще б Даша Астаф'єва, Христина Коц-Готліб або Юлія Сахневич 😏 » - пишуть в мережі.

Раньше Лідія опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Lida Lee позує разом з Дмитром Каднаєм. Вона розповіла, що разом зі співаком підготувала сюрприз. Варто відзначити, що артистка була конкуренткою Дмитра Кадна на проекті "Танці з зірками".

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