Як пише Politeka.net, Ірина Горова і Потап одружилися в 1999 році і розлучилися в 2014 році. Олексій став батьком для дочки Ірини від перших відносин Наташі, а також у пари з'явився син Андрій, якому зараз 13 років. І хоч пара розлучилася, Олексій зберіг теплі стосунки з сім'єю. У Горової і Потапенко спільний продюсерський центр, а також Потап спілкується з дітьми. Не забуває Ірина і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На новому сторіс Андрій сидів у халаті за столом і пив воду. У цей момент Ірина вирішила його зняти, як він себе по хазяйськи веде. Над Андрієм можна побачити екран, на якому транслювалося якесь відео.

"Господар життя", - написала Ірина.

"Хто у нас тут господар життя?",- запитала Горова, зробивши сина крупним планом.

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