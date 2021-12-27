Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая и Потап поженились в 1999 году и развелись в 2014 году. Алексей стал отцом для дочери Ирины от первых отношений Наташи, а также у пары появился сын Андрей, которому сейчас 13 лет. И хоть пара развелась, Алексей сохранил теплые отношения с семьей. У Горовой и Потапенко совместный продюсерский центр, а также Потап общается с детьми. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится многим интересным.

На новом сторис Андрей сидел в халате за столом и пил воду. В этот момент Ирина решила его снять, как он себя по хозяйски ведет. Над Андреем можно увидеть экран, на котором транслировалось какое-то видео.

"Хозяин жизни", - написала Ирина.

"Кто у нас тут хозяин жизни?", - спросила Горовая, сделав сына крупным планом.

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