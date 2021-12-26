Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська гімнастка і олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка вийшла заміж за американського бізнесмена і перебралася жити в США, годину радує шанувальником яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі миле фото, на якому блиснула природною красою.

На новій чорно-білій фотографії Лілія зображена крупним планом, вона демонструє свою природну красу. Не видно, що на ній надіто, волосся злегка розпатлані, а на обличчі немає макіяжу, тільки чарівна загадкова посмішка.

У підписі до публікації Подкопаєва написала: "Все що трапляється з нами, належить нам. Photo by @alina.rost. #moment #itsmylife #winter #2021". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото української красуні, засинаючи її лайками, компліментами і емодзі. Одна з користувачок мило написала: "Дивовижна".

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