Як передає Politeka.net, Олександр Педан є популярним українським телеведучим і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в КВН, якому присвятив близько 9-ти років. Зараз Олександр працює телеведучим на безлічі популярних шоу, в тому числі "Екси" і "Хто зверху?".

Так, на цей раз ведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олександр Педан показав сімейне фото зі своєю дружиною і сином - Марком. Ведучий розповів, що йому виповнилося 5 років і розповів про досвід, який вони отримали при підготовці до свята.

"МАРІКУ 5 РОКІВ🥳



Цей перший ювілей малюка - найбільше свято для батьків, важливіше за усі свої. Ми готувалися, хвилювалися, як будемо святкувати. До речі, доведеться двічі.



Дуже тішимося, що в Маріка є багато своїх друзів-дітей. Тому робимо один дитячий день народження. А також є наші друзі-дорослі, куми зокрема. Відтак, доведеться святкувати другий раз.



Цікавий досвід, коли через друзів Маріка познайомилися з їхніми батьками й стали дружити сім'ями. Тепер багато спілкуємося й підтримуємо класні стосунки.



До речі, знайшли новий лайфхак, який може стати в нагоді при підготовці до дитячого дня народження. Син сам обирав подарунки, які хотів би отримати на свято. Єдине, що ми пояснили певну цінову категорію, щоб це не було дуже дорого для гостей. І разом ці подарунки вибирали протягом останніх 3 тижнів. Було круто, тому що діти таке люблять. І він вчився вибирати між чимось, розуміти, що це дороге і його не можна замовити. З іншого боку, нам усі батьки подякували, тому що їм легше було купувати подарунки й не треба ламати собі голову.



Маріку у цей день бажаю, щоб у нього все виходило. Він найкрутіший для нас! Любимо безмежно!



Сину, з Днем народження", — побажав Олександр Педан.

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