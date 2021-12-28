Колишній ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін, з яким дуже дружна співачка Тіна Кароль, розповів про свої витрати під час відпочинку в Буковелі.

Слава Дьомін цього року оголосив про розлучення з дружиною Ксенією через 13 років шлюбу, передає Politeka.net. Пара розлучилася без скандалів.

За словами ведучого, стосунки зруйнував побут, у подружжя зникла романтика.

У колишніх закоханих немає проблем з вихованням спільного сина, шестикласника Влада: обов'язки вони розподіляють порівну. І мають однакові табу.

Так, цього разу Слава Дьомін разом із сином вирушили на відпочинок у Буковель. Телеведучий опублікував сторіс, в яких показав розваги - катання на лижах.

І Слава Дьомін теж зняв, як комусь знадобилася допомога після катання.

"Хтось вже докатався", - написав телеведучий.

Крім того, зірка зняв чим харчується з сином. Для додачі користі "контенту" зірка вирішив назвати ціни на курорті.

Зокрема, два борщі, вареники, олів'є, літр квасу і вафельний торт вийшли на 1060 грн, дві піци пепероні і карбонара, літр узвару, келих лимонаду і два десерти - 1174 грн, олів'є, вареники, ковбаса, два яйця, перець, млинці, сирники, два пончики і два соку - 498 грн.

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