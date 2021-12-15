Как передает Politeka.net, Слава Демин является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря участию в программе "Голос країни" и судейству в шоу "Співають всі".

Так, на этот раз ведущий опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Слава Демин пришел на шоу "Хто зверху?", где над ним "поиздевались" Леся Никитюк и Сергей Притула. На конкурсе, где ведущий должен был прочесть по губам слова, загаданные Притулой, ему было тяжело. Вместо слова "тикток" ему приходила на ум только нецензурная лексика.

"Всегда боюсь этот конкурс в "Хто зверху"😱😀



Угадали бы эти слова по губам?", — спросил Слава Демин.

Поклонники оставили несколько комментариев под видео: "Это мой любимый раунд в "Хто зверху?", "Интересно знать, что там запикали", "Это забавный раунд, там всегда много приколов, все игроки слышат какие-то маты) Вы держались нормально", "Всё равно вы молодец".

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