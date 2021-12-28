Бывший ведущий "Голосу країни" Слава Демин, с которым очень дружна певица Тина Кароль, рассказал о своих тратах во время отдыха в Буковеле.

Слава Демин в этом году объявил о разводе с женой Ксенией спустя 13 лет брака, передает Politeka.net. Пара рассталась без скандалов.

По словам ведущего, отношения разрушил быт, у супругов исчезла романтика.

У бывших влюбленных нет проблем с воспитанием общего сына, шестиклассника Влада: обязанности они распределяют поровну. И имеют одинаковые табу.

Так, в этот раз Слава Демин вместе с сыном отправились на отдых в Буковель. Телеведущий опубликовал сторис, в которых показал развлечения - катания на лыжах.

И Слава Демин тоже заснял, как кому-то понадобилась помощь после катания.

"Кто-то уже докатался", - написал телеведущий.

Кроме того, звезда снял чем питается с сыном. Для придачи пользы "контенту" звезда решил назвать цены на курорте.

В частности, два борща, вареники, оливье, литр кваса и вафельный торт вышли на 1060 грн, две пиццы пеперони и карбонара, литр узвара, бокал лимонада и два десерта - 1174 грн, оливье, вареники, колбаса, два яйца, перец, блины, сырники, два пончика и два соке - 498 грн.

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