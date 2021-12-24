Теле- и радиоведущий Слава Демин, который ведет шоу на Ютубе "Слава +", а также дружит с Тиной Кароль, показал свой эффектный образ, обратившись к новому "Холостяку" Александру Топольскому.

Как пишет Politeka.net, Слава Демин стал успешным ведущим. Звезда часто мелькает на снимках с Тиной Кароль, а также ведет проект на Ютубе "Слава+". Не забывает Демин и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Слава был в костюме, рубашке и туфлях. Звезда стоял перед зеркалом, демонстрируя свой образ.

"Александр Топольский. Вот кто должен быть "Холостяком". Ты занял мое место!", - написал Слава под фото.



Стоит отметить, что Александр Топольский является другом Славы Демина и стал новым героем шоу "Холостяк". До этого в проекте был главным героем Михаил Заливако, который выбрал на проекте Анну Богдан, с которой по сей день вместе.

До этого артист показал, как идет на сцену. Демин шагал по коридору, пританцовывая под музыку, которая звучала в ролике.

"Ведущий идет на сцену", - подписал шутливо кадры звезда и добавил красноречивый смайлик смеха.

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