Російська актриса Дар'я Мельникова, яка знялася в ситкомі "Татусеві дочки", шокувала фанатів одкровенням про труднощі після розставання з Артуром Смольяніновим.

Шлюб акторів тривав вісім років. За цей час у них народилося двоє синів. І ось влітку цього року 29-річна Мельникова зізналася, що вони з чоловіком розлучилися. Про причини розлучення актриса промовчала. І тільки через півроку зважилася розповісти про труднощі, передає Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Мельникова, яка зараз сама виховує синів, повідомила, що ця осінь далася їй дуже важко.

"Так втомилася, що насилу вирішую якісь прості побутові завдання, - зізналася зірка "Татусевих дочок". - Окремо хочу сказати, що не вивезла б цю осінь без підтримки друзів. Іноді вони вискрібали мене з дна. Витягали з темряви і вселяли надію".

Раніше Мельникова розповідала, що вони зі Смольяніновим розлучилися на мирній ноті, домовившись порівну ділити батьківські обов'язки. Крім того, вони продовжують стежити за кар'єрами один одного.

Незважаючи на болюче розлучення Дар'я примудрилася взяти участь в "Льодовиковому періоді" і навіть дійти до фіналу, а також знятися у двох режисерів і випустити спектакль.

Користувачі підтримали Мельникову в коментарях:

"Ти розумничка❤️ відпочинь як слід💪"

"Дашуня, ти з усім впоралася і всіх перемогла!!! Ти - мій герой!!! ❤️"

"страшно, коли сидиш нікому не потрібна і дивишся на мовчазний телефон. А втома для молодої дівчини це норм. З наступаючим Новим роком"

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