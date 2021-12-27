Российская актриса Дарья Мельникова, снявшаяся в ситкоме "Папины дочки", шокировала фанатов откровением о трудностях после расставания с Артуром Смольяниновым.

Брак актеров продлился восемь лет. За это время у них родилось двое сыновей. И вот летом этого года 29-летняя Мельникова призналась, что они с мужем расстались. О причинах развода актриса умолчала. И только через полгода решилась рассказать о трудностях, передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Мельникова, которая сейчас в одиночку воспитывает сыновей, сообщила, что эта осень далась ей очень тяжело.

"Так устала, что с трудом решаю какие-то простые бытовые задачи, - призналась звезда "Папиных дочек". - Отдельно хочу сказать, что не вывезла бы эту осень без поддержки друзей. Иногда они соскребали меня со дна. Вытаскивали из тьмы и вселяли надежду".

Ранее Мельникова рассказывала, что они со Смольяниновым расстались на мирной ноте, договорившись поровну делить родительские обязанности. Кроме того, они продолжают следить за карьерами друг друга.

Несмотря на болезненный развод, Дарья умудрилась принять участие в "Ледниковом периоде" и даже дойти до финала, а также сняться у двух режиссеров и выпустить спектакль.

Пользователи поддержали Мельникову в комментариях:

"Ты умничка❤️‍🔥 отдохни как следует 💪🏽"

"Дашуня, ты со всем справилась и всех победила!!! Ты-мой герой!!! ❤️"

"страшно, когда сидишь никому не нужная и смотришь на молчащий телефон. А усталость для молодой девушки это норм. С наступающим новым годом"

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