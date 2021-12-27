Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною українською актрисою, яка отримала звання Заслуженого і Народного артиста України. Зірка цього року відсвяткувала з чоловіком Віталієм Борисюком срібне весілля. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Сумська з'явилася в червоному піджаку і з сумкою. Зірка сиділа в кріслі, посміхаючись на камеру.
"На прем'єрі мюзиклу разом з Віталієм Борисюком "Нова Снігова королева", - написала Ольга.
На другому фото зірка вже була зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.
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Фанати, включаючи Віталія Козловського і Дмитра Дікусара, поставили більше 4 тисяч лайків і написали коментарі:
"Наші улюблені", "така красива пара", " Дівчина, ви приголомшливо чудові!!!", "Красива, елегантна, як завжди, і яскрава!", "Королева на троні", " сама чудова, яскрава Зірочка нашої планети!".
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